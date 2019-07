Calciomercato Cagliari, parla Giulini: "Defrel ci piace, Nainggolan è fantacalcio"

Giulini: "Estenuante la trattativa per Nandez, Defrel piace al nostro allenatore. Nainggolan? Al momento è fantacalcio".

Dopo aver venduto Barella, il , che ha però trattenuto Pavoletti e Cragno, sta lavorando sul mercato nel tentativo di mettere a disposizione di Maran nell'anno del centenario una squadra altamente competitiva.

Al termine della stesura del calendario di , ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il presidente sardo Giulini. In primis si è parlato del possibile arrivo di Nandez dal Boca Juniors, per il quale è in corso una trattativa.

"E' una tattativa complicata che speriamo di portare a termine nelle prossime 48 ore, ad essere sinceri sta diventando estenuante, il Boca deve decidere se darcelo o meno".

Si è inoltre parlato del possibile arrivo di Defrel come seconda punta e dell'ipotesi di ritorno di Nainggolan.