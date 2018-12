Calciomercato Cagliari, fatta per Walukiewicz: visite a Villa Stuart

Sebastian Walukiewicz si appresta a diventare un giocatore del Cagliari. Il giovane difensore sta effettuando le visite mediche a Roma.

Il Cagliari bussa per primo alla porta del calciomercato invernale in Serie A, per lo meno per quanto riguarda gli atti formali. Sebastian Walukiewicz, infatti, si trova già a Roma e sta effettuando le visite mediche a Villa Stuart.

Centrale polacco, 18 anni e un fisico statuario da quasi 190 centimetri. Il classe 200, che fino ad ora ha giocato in Polonia con la maglia del Pogon Szczecin, ha scelto il Cagliari e giocherà ben presto nel campionato italiano con la maglia rossoblu.

Dopo le visite mediche si passerà alla classica firma sul contratto. Di Sebastian Walukiewicz si dice un gran bene, tanto che sul giocatore c'era anche il Borussia Dortmund, oltre al Genoa per quangto riguarda le squadre italiane.

Potrà dare una mano al Cagliari, in un reparto che spesso è stato a corto di uomini per Rolando Maran, con qualche infortunio di troppo. Avrà bisogno, fisiologicamente, di un periodo di ambientamento.