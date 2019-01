Calciomercato Cagliari, Farias verso l'addio: c'è il Sassuolo

Con l'arrivo di Birsa, Farias tornerà in panchina: il brasiliano vuole lasciare Cagliari in questa finestra di calciomercato.

Un rapporto complicato, quello tra Diego Farias e il Cagliari. Spesso fischiato dai suoi stessi tifosi per goal sin troppo facili sbagliati davanti al portiere, il brasiliano è riuscito però a riscattarsi nei momenti più difficili della formazione sarda. Ora però il calciomercato potrebbe spingerlo via.

Anche nel 2018 Farias sembrava ad un passo dall'addio al Cagliari, sopratutto lo scorso gennaio. Invece alla fine, causa tempo non sufficente, il trasferimento al Sassuolo non si concretizzò. Ora i neroverdi bussano nuovamente alla porta del team sardo per portarlo tra i propri attaccanti.

In questi giorni il Sassuolo è invaghito di diversi tesserati rossoblù, da Pisacane a Romagna, passando proprio per Farias. Se l'ex Juventus è quello più difficile da portare in Emilia, l'altro difensore potrebbe entrare in uno scambio con Peluso che farebbe contente entrambe le società.

In mezzo c'è proprio Farias, deciso a lasciare Cagliari se dovesse tornare stabilmente in panchina. Maran aveva trovato la soluzione perfetta con Joao Pedro e Pavoletti in attacco supportati da Castro. Infortunatosi l'argentino, c'è stata più possibilità per gli altri attaccanti, ma con l'imminente arrivo di Birsa la situazione dovrebbe nuovamente tornare allo scorso autunno.

Per questo motivo Farias ascolterà con interesse le proposte dei prossimi giorni, comprese quelle estere: in Serie A diverse squdre tra cui il Genoa hanno manifestato interesse, ma anche in Spagna non disdegnano l'ingaggio del 28enne brasiliano.

Due goal in stagione per il duttile Farias, che può giocare in ogni zona d'attacco. Se dovesse partire il Cagliari avrebbe comunque bisogno di un altro attaccante: il sogno è Thereau, ma il francese non vuole lasciare la Fiorentina. In alternativa potrebbe arrivare Ragatzu, prima del previsto ritorno estivo.