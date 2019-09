Calciomercato Cagliari, Despodov e Bradaric ceduti in prestito: è ufficiale

Arrivano le cessioni per il Cagliari nell'ultimo giorno di calciomercato: oltre ad Han lasciato il club in prestito anche Bradaric e Despodov.

Giornata di arrivederci e addii in casa , con il club sardo che ha salutato Han, passato alla , ma non solo. Nell'aria da giorni, sono arrivate anche le cessioni di Filip Bradaric e Kiril Despodov, per ora non essenziali ai piani di Maran.

Sia Bradaric che Despodov lasciano comunque il Cagliari solo a titolo temporaneo:

"Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Filip Bradaric all’Hajduk Spalato in prestito sino al termine della stagione 2019-20. Il Cagliari Calcio comunica la cessione in prestito sino al termine della stagione del calciatore Kiril Despodov allo Sturm Graz".

Visti gli arrivi di Nandez, Rog e Nainggolan, lo spazio per Bradaric si è ridotto drasticamente, vista anche la presenza di Cigarini e Ionita. Il giocatore croato torna così in patria, nel club nel quale è cresciuto, così da evitare di rimanere continuamente in panchina per tutta l'annata.

Stesso discorso per Despodov, che andrà a fare esperienza in , allo Sturm Graz. Il belga non ha avuto molte chances con il Cagliari nemmeno nella scorsa stagione, ma la società sarda è convinta possa essere un bel rinforzo per il futuro.