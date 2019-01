Calciomercato Cagliari, Despodov è il rinforzo in attacco: talento bulgaro

Sau verso la Sampdoria, il Cagliari sta per ufficializzare l'arrivo del duttile attaccante del CSKA Sofia: contratto fino al 2023.

Gong del calciomercato vicino e accelerata incredibile per i trasferimenti di Serie A. Diverse squadre di Serie A in lotta per Europa e salvezza, infatti, stanno compiendo operazioni fondamentali per la seconda parte di stagione. Come il Cagliari, che dopo Oliva e Birsa, sta per portare in rossoblù Kiril Despodov.

23enne bulgaro, duttile attaccante che può giocare in ogni posizione nel reparto offensivo, ha svolto le visite mediche col Cagliari e in giornata, o al massimo domani, verrà ufficializzato come rinforzo per Maran. Pronto un contratto fino al 2023, sarà lui il sostituto del partente Sau, destinato alla Sampdoria.

Un colpo a sorpresa quello del Cagliari, che ha virato rapidamente su Despodov dopo aver accettato la volontà di Kownacki, desideroso di andare a giocare in Bundesliga per il Fortuna Dusseldorf. Nietne da fare per il polacco e avanti tutta per il bulgaro, che in stagione ha realizzato dieci goal e fornito undici assist nelle varie competizioni.

Insomma, un giocatore con potenziale enorme, chiamato a dimostrarsi adatto anche per un campionato superiore come la Serie A. Nel giro della Nazionale bulgara, Despodov lavorerà per giocare da seconda punta al fianco di Pavoletti, visto e considerando come il Cagliari giochi senza esterni offensivi e 4-3-3.

Nel CSKA Sofia, squadra di provenienza, Despodov ha fatto grandi cose nel 4-2-3-1, accentrandosi per andare al tiro. Ottimo sia negli spazi stretti che in allungo, nella scorsa annata è stato eletto miglior giovane talento del campionato bulgaro: il Cagliari ha messo sul piatto 4 milioni di euro per portarlo in Sardegna.

Come Oliva, anche Despodov arriverà inizialmente come seconda scelta di Maran. Anche con Castro infortunato, per ora le gerarchie d'attacco sono abbastanza delinate e il talento bulgaro dovrà sfidare Joao Pedro, Farias e Birsa per giocare affianco o poco dietro Pavoletti. Parola al campo.