Calciomercato, Budimir riscattato dal Maiorca: lascia il Crotone

Dopo la promozione in Liga, il Maiorca ha deciso di far valere il diritto di riscatto per Ante Budimir che lascia definitivamente il Crotone.

Grandissima soddisfazione per Ante Budimir che ha aiutato il Maiorca a conquistare la promozione in dopo sei anni: suo il goal che ha sbloccato la finale di ritorno dei playoff vinta per 3-0 sul Deportivo La Coruna, risultato decisivo per l'inizio della festa dopo lo 0-2 dell'andata che aveva consegnato poche speranze.

Il croato era arrivato a gennaio in prestito dal e la sua carriera proseguirà in : il club delle Baleari ha comunicato l'avvenuto riscatto e la firma fino al 30 giugno 2023, a dimostrazione della soddisfazione per le prestazioni offerte in campo.

✅ ¡BUDI se QUEDAAAAAAA!



👉🏻 Acuerdo con el @FcCrotoneOff para su traspaso



✍🏻 Firma por cuatro temporadas



🙈 @Maheta_Molango aún no lo ha soltado 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/jP4uo9TZlb — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) June 27, 2019

Budimir ha contribuito alla realizzazione dell'impresa con altre cinque reti nella stagione regolare di Segunda División, chiusa al quinto posto con 69 punti ottenuti in 42 giornate.

L'attaccante saluta così gli 'Squali' di Calabria dopo due stagioni e mezza e 27 centri in un totale di 82 apparizioni tra e B. Nel 2016 ci fu il passaggio non felice alla , che in seguito lo cedette nuovamente al Crotone.