Calciomercato Brescia, suggestione Marchisio: pronto un contratto biennale

Brescia scatenato con nomi illustri: il presidente sta trattando l'arrivo di Claudio Marchisio, che l'allenatore potrebbe schierare sulla trequarti.

La firma di Mario Balotelli è ormai a un passo, ma il non si ferma qui: il patron sta lavorando per riportare in un altro nome illustre rimasto senza squadra. Le Rondinelle stanno infatti corteggiando Claudio Marchisio dopo l'ultima avventura allo San Pietroburgo.

Secondo quanto riferisce il 'Corriere di Brescia', il presidente Cellino vuole infiammare la piazza con l'arrivo dell'ex giocatore della , svincolatosi dal club russo: pronto un contratto biennale per convincerlo a tornare in con un ruolo da protagonista.

Il profilo piace molto anche all'allenatore Eugenio Corini, pronto a piazzarlo da trequartista alle spalle di Supermario Balotelli per dare più solidità alla mediana. Un doppio colpo ad effetto per la neopromossa: la firma del centrocampista classe '86 potrebbe arrivare la prossima settimana proprio prima dell'inizio del campionato.