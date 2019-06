Calciomercato Brescia, Cutrone il sogno per l'attacco: Paloschi l'alternativa

Con Donnarumma in partenza, Cellino punta al grande colpo: per arrivare a Cutrone c'è però da battere una folta concorrenza.

Vinto il campionato di Serie B, il vuole dire la sua anche in . Tornato nella massima serie, il club lombardo vuole mantenere la categoria con le unghie e con i denti e chissà, puntare a qualcosa di più. Con Patrick Cutrone a guidare l'attacco.

Secondo Brescia Oggi, infatti, il club biancoazzurro ha messo nel mirino Cutrone per la prossima stagione. Il giovane attaccante vuole giocare titolare e difficilmente potrà farlo al , ragion per cui può essere ceduto in una squadra di media o bassa classifica in Serie A.

Sono diverse le squadre interessate a Cutrone, dal al , passando per la , ma Cellino può promettere al giocatore l'assoluta titolarità e una vicinanza alla città in cui vive. Il Brescia dirà addio a capocannonier Donnarumma e per questo cerca un bomber di razza da affiancare a Torregrossa.

Pista difficile quella che porta a Cutrone, per ambizioni del giocatore e lo stipendio dello stesso, ma il Brescia ci proverà fino all'ultimo. L'alternativa è quella che porta a Paloschi, in uscita dalla sopratutto dopo il rinnovo contrattuale di un Floccari ancora deciso ad essere titolare.

Cellino ha intenzione di cedere solamente alcuni elementi: oltre a Donnarumma, sembrano in uscita dopo che gli agenti hanno rotto con il numero bresciano anche Emanuele Ndoj e Bruno Martella. Per il resto verrà sicuramente confermato Tonali, che continuerà a crescere con i Leoni in attesa di un possibile addio nel 2020.

Tornando a Cutrone, attualmente il classe 1998 è impegnato negli Europei casalinghi con la maglia dell'Under 21. Solamente al termine del campionato continentale ragionerà sul suo futuro: mezza Serie A pronto ad accoglierlo, folgorata dalle abilità mostrate nel biennio in prima squadra.