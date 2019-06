Calciomercato Brescia, Cellino: "Tonali incedibile, anche per offerte folli"

Massimo Cellino gela le pretendenti per Tonali e annuncia i lavori per il nuovo Rigamonti: "Forse sarà pronto per l'inizio del nuovo campionato".

Il ha conquistato la al termine di una bella cavalcata in Serie B, e il suo presidente Massimo Cellino ha obiettivi molto ambiziosi per il futuro del club.

L'ex numero uno del , parlando con i cronisti all'uscita dell'Assemblea di Lega A, ha chiuso le porte a un'eventuale cessione del gioiellino Sandro Tonali.

"Abbiamo bisogno di rinforzarci, ma credo noi si abbia già una squadra competitiva, perciò non vendiamo nessuno. Se sono arrivate offerte per Tonali? Non ne sono arrivate, non ho mail, io offerte non ne ho. Me le mandano i piccioni viaggiatori, ma se uno non si vende, non si vende. Di cazzate ne ho già fatte. Tonali è incedibile. Abbiamo bisogno di calciatori, se li vendiamo cosa andiamo a fare?".

Il numero uno delle Rondinelle chiude anche all'ipotesi di un prestito o di una cessione di fronte a una proposta economicamente molto rilevante.

"Non lo vendo nemmeno per un'offerta folle. I soldi non giocano, servono per pagare i debiti a quelli che devono vendere i giocatori perché hanno speso troppo. Io ho speso il giusto e me lo posso tenere. Venderlo e tenerlo in prestito? Le cavolate le ho già fatte".

L'imprenditore sardo trattiene anche Leonardo Morosini, il cui nome era fra i possibili partenti dopo una stagione di alti e bassi in Serie B.

"Deve fare meglio, l’abbiamo pagato dei bei soldini, rimane con noi e deve farli fruttare meglio quei soldini. Quelli che abbiamo li teniamo tutti, arriverà qualcuno".

Per quanto riguarda invece il calciomercato in entrata, circolano i nomi di Mario Balotelli e Stefano Sorrentino, oltre a Giangiacomo Magnani del .

"Se il sogno del Brescia è un nome alla Balotelli? Il Brescia adesso ha un presidente diverso, adesso i conti li pago. Sorrentino? Ho già dato col babbo anni fa, parliamo di robe serie. Magnani? Non lo conosco".

Infine sull progetto stadio, con Cellino determinato a realizzare il nuovo Rigamonti dopo le problematiche avute in Sardegna che lo portarono a problemi giudiziari e a lasciare il Cagliari.