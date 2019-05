Calciomercato Brescia, Balotelli sogno per l'attacco: suggestione ritorno in Serie A

Mario Balotelli potrebbe tornare in Serie A dopo tre anni dal suo addio al Milan: il Brescia sogna un ritorno dell'attaccante del Marsiglia.

in festa. Dopo il ritorno in che ha messo fine a un'assenza di 8 anni, la 'Leonessa' punta a mantenere la categoria e tornare a recitare un ruolo di primo piano. Con un sogno di nome Mario Balotelli.

Il legame tra l'attaccante attualmente in forza al e la città di Brescia è fortissimo e, come riporta il 'Corriere dello Sport', sarebbe proprio uno dei fattori per cui il ritorno in Serie A del classe 1990 potrebbe non essere così fantascienza.

Balotell a Brescia abita vicino allo stadio, è la città in cui è cresciuto, con i suoi genitori adottivi e anche con i suoi genitori naturali. Oltre ad essere, naturalmente, anche tifoso delle 'Rondinelle'.

Ha festeggiato la promozione in Serie A con un post su Instagram, con le parole 'finalmente' e 'bravissimi', poi con un'altra storia in cui ha scritto: 'Questa è Brescia, la leonessa d' '. Non è potuto per ovvie ragioni essere in curva a festeggiare con molti suoi amici, ma la dimostrazione di affetto verso Brescia ha lasciato spazio alle suggestioni.

Il presidente Cellino avrebbe identificato Balotelli come primo obiettivo per rinforzare l'attacco in vista della stagione di Serie A che lo attende. Sarebbe lui il preferito, anche per l'attaccamento che avrebbe verso la maglia.

Il lato oscuro sarebbe quello dell'ingaggio: il monte stipendi del Brescia al momento è di 8 milioni di euro, il solo Balotelli ne assorbirebbe la metà, più bonus, secondo quanto prende al momento al Marsiglia.

Con il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno, la suggestione di tornare in Serie A potrebbe però prendere sempre più piede. Anche perché il Brescia sarebbe l'unica squadra per cui Balotelli sarebbe disposto a ridursi, e di molto, l'ingaggio, fino ad arrivare a meno della metà con diversi bonus.

Da gennaio l'attaccante classe 1990 ha già segnato 8 goal in 12 partite con l'OM, numeri che anche Roberto Mancini sta seguendo con attenzione. Anche in chiave Nazionale un suo ritorno in Italia sarebbe un enorme beneficio. Tra sogno e suggestione, Balotelli e il Brescia si guardano e si pensano.