Calciomercato Brescia, Balotelli si avvicina: il Flamengo si ritira dalla corsa

Il Flamengo ha annunciato che Balotelli non giocherà in Brasile: ora resta solo la possibilità del ritorno in Italia.

Ora il ritorno in diè più vicino. L'attaccante italiano, svincolatosi dopo l'avventura con , sembra essere in procinto di sposare il progetto deldi Cellino, sopratutto in virtù dell'addio alla possibilità Flamengo.

Il Flamengo ha infatti rilasciato un comunicato ufficiale in cui si evidenzia che sono stati interrotti i dialoghi per portare Balotelli in : niente da fare, il 29enne attaccante resterà in Europa a meno di clamorose sorprese dei prossimi giorni.

Niente da fare dunque per un De Rossi bis:

"Il Flamengo, l'atleta Mario Balotelli e i suoi rappresentanti hanno deciso di comune accordo e dopo due giorni di cordiali incontri a , di chiudere in questa data (15/8) le trattative che implicano il possibile ingaggio dell'atleta".

Cellino ha aperto da tempo alla possibilità Balotelli, ma l'idea Flamengo sembrava essere la priorità dell'ex . Ora però c'è la squadra di Corini in prima fila per averlo come attaccante principale nella prossima ed imminente stagione.

Squalificato quattro giornate, Balotelli rientrebbe però in campo solamente a fine settembre. Meglio di nulla.