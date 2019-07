Calciomercato Borussia Dortmund, Schürrle vola in Russia: firma con lo Spartak Mosca

Andre Schürrle riparte dalla Russia: l'esterno tedesco lascia il Borussia Dortmund per vestire la maglia dello Spartak Mosca.

Dopo l'ultima stagione in prestito al , Andre Schürrle lascia nuovamente il per giocarsi le sue carte in , dove vestirà la maglia dello . Dopo giorni di trattative è arrivata l'ufficialità.

A comunicarlo è stato lo stesso dirigente giallonero Michael Zorc, che conferma la chiusura dell'operazione:

"Auguriamo ad André Schürrle tutto il meglio per la sua avventura a Mosca con i massimi successi possibili".

ℹ️@Andre_Schuerrle wechselt auf Leihbasis zu @fcsm_official. 🤝



🗯Zorc: "Wir wünschen André #Schürrle für seine Zeit in Moskau alles Gute und den maximal möglichen Erfolg." pic.twitter.com/xqfuzTHEK1 — (@BVB) July 31, 2019

Protagonista con la campione del mondo nel 2014, Schürrle ha vissuto poi tanti alti e bassi senza trovare una stabile destinazione. Lo scorso anno è arrivata la retrocessione con il Fulham, ora l'ala classe '90 vola in Russia in prestito.

Si tratta della settima squadra per Schürrle, che dopo l'esordio con il ha giocato nel , nel , nel , nel Borussia Dortmund e nel Fulham.