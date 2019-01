Calciomercato Borussia Dortmund, pronto 50M per Zaha del Crystal Palace

Il Borussia Dortmund è disposto a spendere 50 milioni di euro per acquistare Wilfried Zaha dal Crystal Palace.

Dopo aver incassato 64 milioni di euro dal Chelsea per Pulisic, il Borussia Dortmund vuole investire parte del denaro. Secondo quanto riportato dal Mail Online i gialloneri hanno messo gli occhi sull'attaccante del Crystal Palace Wilfried Zaha.

Classe 1992, contratto in scadenza nel giugno del 2023, Zaha nella stagione in corso ha abbassato il suo rendimento, realizzando in Premier League solamente 3 goal in 20 presenze.

Nonostante questo la dirigenza tedesca è disposta a mettere sul piatto di quella inglese la cifra di 50 milioni di euro.

Il presidente del club britannico Steven Parish non ha escluso che il giocatore possa dire addio al club.