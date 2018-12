Calciomercato Bologna, Soriano e Sansone: doppio colpo di gennaio

Bologna scatenato in questo mercato invernale: accordi già raggiunti per Roberto Soriano e Nicola Sansone del Villarreal.

Il Bologna aveva annunciato grandi colpi per il mercato invernale e la dirigenza rossoblù non sta tradendo le aspettative: strappato l'accordo per i primi due acquisti sull'asse Villarreal: in arrivo Roberto Soriano e Nicola Sansone.

Il centrocampista italiano è attualmente in prestito al Torino con diritto di riscatto dal club spagnolo: secondo 'Sky Sport', il Bologna ha già definito l'accordo battendo la concorrenza del Cagliari.

Dal Villarreal arriverà inoltre un altro classe '91: Nicola Sansone è pronto a vestire la maglia rossoblù dopo che il Genoa si è ritirato dalla corsa con l'arrivo di Prandelli in panchina.

Mancano gli ultimi dettagli per la chiusura della doppia trattativa, ma gli accordi sono ormai definiti. Il presidente del Bologna ha annunciato di voler regalare un totale di cinque innesti alla rosa di Inzaghi: i primi due sono già cosa fatta.