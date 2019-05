Calciomercato Bologna, Senesi del San Lorenzo nel mirino: pronta un'offerta da 6 milioni

Certo di rimanere in Serie A anche la prossima stagione, il Bologna pensa a come agire sul mercato: piace Senesi, giovane difensore del San Lorenzo.

Chiusa la stagione con una vittoria per 3-2 ieri sera contro il , per il è già tempo di pensare alla prossima annata, con l'obiettivo di rinforzare una rosa che in questo campionato ha faticato molto, soprattutto prima dell'arrivo di Sinisa Mihajlovic.

Per questo motivo i rossoblù avrebbero già messo gli occhi su Marcos Senesi, giovane difensore del San Lorenzo che in questa stagione ha collezionato 29 presenze tra Primera Division e Libertadores.

Stando a quanto riportato da 'Olè', il Bologna non avrebbe ancora inviato alcuna offerta ufficiale agli argentini, anche se la volontà dei rossoblù sarebbe quella di offrire 6 milioni di euro al San Lorenzo per aggiudicarsi il giovane classe 1997.

Cresciuto nelle giovanili del Ciclón, Senesi è un centrale difensivo che all'occorrenza può ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro. Una duttilità che interessa molto al Bologna e che spinge il San Lorenzo a considerare bassa un'eventuale offerta di sei milioni. Gli argentini vorrebbero infatti ricavare il più possibile da una cessione del giocatore.