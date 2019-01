Calciomercato Bologna, Sansone e Soriano dal Villarreal: è ufficiale

Il Bologna annuncia l'acquisto di Sansone e Soriano dal Villarreal, il centrocampista era in prestito al Torino. Obbligo di riscatto per l'attaccante.

Il Bologna piazza un importante squillo di calciomercato, anzi due. La società rossoblu annuncia l'acquisto di Nicola Sansone e Roberto Soriano, a titolo temporaneo dal Villarreal.

Ad annunciare la doppia operazione col Bologna è stato il Villarreal mentre il Torino ha comunicato la risoluzione anticipata del prestito di Soriano, dove il centrocampista ha giocato da agosto ad oggi. Un po' diverse le formule degli acquisti di Sansone e Soriano, con il primo che arriva in prestito con obbligo di riscatto mentre il secondo con un semplice diritto.

"Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Villarreal CF il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Nicola Sansone a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni e del centrocampista Roberto Soriano a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 con opzione per il riscatto".

Sansone in questa stagione ha collezionato fin qui solo 7 presenze, di cui appena tre da titolare e tutte in Europa League segnando un goal in Liga contro il Levante. Soriano invece lascia il Torino dopo le polemiche post Derby per un paio di like galeotti ai giocatori della Juventus che non sono stati troppo graditi dai tifosi granata.

Il centrocampista ha comunque giocato 12 partite in questa stagione segnando un goal in Coppa Italia contro il Sudtirol.

I due nuovi acquisti si metteranno subito a disposizione di Filippo Inzaghi e potrebbe fare il loro debutto col Bologna già il 12 gennaio quando i felsinei saranno impegnati negli ottavi di Coppa Italia contro la Juventus.