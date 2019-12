Calciomercato Bologna, Sabatini sul ritorno di Nicolas Dominguez: "Sarà utilizzato subito a gennaio"

Walter Sabatini ha confermato il ritorno di Nicolas Dominguez dal Velez: "A breve sarà dei nostri, per essere utilizzato subito a gennaio".

Reduce dalla sconfitta per 3-2 subita al 'Dall'Ara' contro il , il non si ferma e pensa al futuro. Fra poche settimane ci sarà il mercato invernale e l'obiettivo dei 'felsinei' è quello di rinforzarsi.

Il direttore dell'area tecnica rossoblu Walter Sabatini ha parlato a margine di un evento, dando diverse indicazioni sulle prossime mosse che vedranno protagonista il Bologna: per prima cosa, Sabatini ha ufficialmente tirato fuori gli emiliani dalla corsa ad Ibrahimovic e poi ha annunciato il ritorno di Nicolas Dominguez dall' .

"A breve Nicolas Dominguez sarà dei nostri per essere utilizzato subito a gennaio".

Il talento argentino classe '99, infatti, è già di proprietà del Bologna che lo ha acquistato dal Velez Sarsfield lo scorso 30 agosto, al termine di un'operazione di circa 6 milioni di euro più bonus. Gli emiliani, poi, lo hanno lasciato in prestito al club di Buenos Aires per altri 6 mesi e adesso sono pronti ad accogliere il centrocampista in .

Nicolas Dominguez è considerato come uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino, da sempre una fucina di talenti straordinari. Il centrocampista classe '99 vanta già una presenza anche con la nazionale albiceleste e nelle mani di Sinisa Mihajlovic può ritagliarsi uno spazio importante nel calcio europeo.