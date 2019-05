Calciomercato Juventus, Orsolini: "Voglio restare al Bologna"

Riccardo Orsolini parla del suo futuro nel Bologna dal ritiro dell'Italia Under 21: "Non ho firmato nulla, ma la mia volontà è chiara".

Il futuro prossimo di Riccardo Orsolini è l'Europeo Under 21 da giocare in con gli azzurri. In ballo c'è però anche il futuro a livello di club, con la volontà del giocatore che è chiara: rimanere a .

Il classe 1997 ex è in prestito dalla con il diritto di riscatto. C'è già un accordo tra i bianconeri e i felsinei per 14 milioni di euro, ma come ammesso dallo stesso Orsolini mancano ancora le firme.

L'ala ha parlato in conferenza stampa a Formello nel ritiro della nazionale Under 21 e espresso le sue volontà per il futuro, dichiarando che sarebbe felice se dovesse essere confermato in rossoblù.

"Bologna è una piazza stupenda. Ci sono molte voci su un mio riscatto, ma ancora non ho firmato nulla. Ma la mia volontà è chiara: sarei contento di rimanere, e il Bologna lo sa".

Quest'anno in Emilia Orsolini ha segnato 8 goal, 6 dei quali nel girone di ritorno, contribuendo in modo decisivo alla salvezza della squadra allenata da Sinisa Mihajlovic.