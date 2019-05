Calciomercato Bologna, Orsolini sarà riscattato: alla Juventus 14 milioni

Riccardo Orsolini vestirà ancora la maglia del Bologna: gli emiliani e la Juventus hanno trovato un accordo per il riscatto del giovane mancino.

In attesa di definire l'arrivo del nuovo tecnico, la inizia a concentrarsi sul mercato. Seguendo, per quanto concerne le entrate, un'unica linea guida: pochi innesti, ma mirati. Fondamentali, però, saranno le cessioni. Insomma, alla Continassa lavorano per ottenere un tesoretto da reinvestire prontamente. E, in quest'ottica, Riccardo Orsolini è destinato a recitare una parte importante.

Reduce da una grande seconda parte di stagione tra le fila del , il 22enne esterno marchigiano rimarrà un'altra annata in rossoblù. Oggi, infatti, la Vecchia Signora ha sostanzialmente trovato l'intesa con il club felsineo, che dovrebbe portare circa 14 milioni nelle casse bianconere.

Tuttavia, in chiave progettuale, Madama non perderà completamente il controllo del giocatore. Qualora a dovessero maturare l'intenzione di puntare sull'ex , infatti, vanterebbero un canale preferenziale. La società emiliana, intanto, ha effettuato un passo deciso e decisivo. E chissà che dietro non ci sia la regia di Sinisa Mihajlovic, vero e proprio artefice dell'esplosione del talento azzurro.