Calciomercato Bologna, Okwonkwo va in Canada: accordo col Montreal

Il Bologna starebbe per cedere Okwonkwo al Montreal Impact, il giovane attaccante nigeriano raggiunge l'ex compagno Taider in Canada.

Il calciomercato europeo è chiuso ma la Serie A potrebbe presto salutare un giovane attaccante. Secondo 'Il Resto del Carlino' infatti il Bologna avrebbe raggiunto un accordo per la cessione di Okwonkwo.

L'attaccante nigeriano classe 1998 dovrebbe trasferirsi nei prossimi giorni al Montreal Impact, squadra della MLS in cui Okwonkwo ritroverebbe l'ex compagno Taider.

Okwonkwo è cresciuto nelle giovanili del Bologna dove era arrivato nel 2016 quando, dopo essersi messo in mostra al Torneo di Viareggio, venne convocato in Prima squadra dall'allora allenatore Donadoni.

Il giovane nigeriano però non è mai riuscito a sfondare al Bologna tanto che a gennaio del 2018 era stato girato in prestito al Brescia in Serie B.

In questa stagione Okwonkwo ha collezionato solo 9 presenze tra campionato e Coppa Italia di cui appena due da titolare e senza mai segnare.

Ora per Okwonkwo però si aprono le porte del Canada: la nuova avventura al Montreal Impact lo aspetta.