Calciomercato Bologna, Okwonkwo in prestito al Montreal Impact

Orji Okwonkwo lascia il Bologna: ufficiale la cessione in prestito al Montreal Impact, altro club gestito dal presidente Joey Saputo.

Orji Okwonkwo saluta l'Italia, seppur momentaneamente: è ufficiale il suo trasferimento dal Bologna al Montreal Impact, società canadese di proprietà del patron rossoblù Joey Saputo.

Operazione chiusa con la formula del prestito per tutta la stagione 2019 che per il Montreal inizierà il prossimo 2 marzo con l'esordio in Major League Soccer.

Per Okwonkwo la possibilità di giocare qualche minuto in più rispetto ai 268 accumulati finora: nove presenze - solo due da titolare contro Genoa e Lazio - senza alcuna rete.

Il 21enne nigeriano entrò a far parte della Primavera del Bologna nel 2016, per poi esordire in prima squadra ed essere ceduto in prestito al Brescia in Serie B nella seconda parte della scorsa annata.