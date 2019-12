Calciomercato Bologna, Murillo può arrivare in difesa: con lui anche Colley

Il Bologna è a caccia di difensori e nonostante il primo obiettivo sia Lyanco si guarda con interesse alla difesa della Sampdoria.

Non è certo pericolante, nel bel mezzo della zona calda, ma il vuole comunque migliorare la propria classifica allontanandosi dal terzultimo posto. Per farlo servirà qualche innesto nel calciomercato invernale. Non Ibrahimovic, sogno sfumato, ma uno o due rinforzi al centro della difesa.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

E' Lyanco il giocatore in cima alla lista di Sabatini per migliorare la retroguardia a disposizione di Mihajlovic, ma l'ingaggio del giocatore del potrebbe essere complicato visto l'infortunio capitatogli. Per questo i rossoblù guardano a Genova, sponda . Per approfittare delle decisioni di Ranieri.

Il tecnico della Sampdoria ha infatti spedito Murillo in panchina, con l'ex che non vede il campo oramai dalla gara, guarda caso, contro il Bologna, persa 2-1. Da allora il difensore colombiano non ha più giocato e potrebbe seriamente pensare ad un addio a gennaio per approdare in un'altra squadra di .

Come rivela Il Resto del Carlino, un altro difensore centrale nel mirino del Bologna è Colley, lui sì titolare sotto Ranieri. In questo caso sarà dura strapparlo a Ranieri, che sta puntando su di lui come imprescindibile nella retroguardia blucerchiata.

Oltre al duo di titolari Danilo-Bani il resto dei centrali non convincono pienamente, per questo il Bologna vorrebbe regalare a Mihajlovic un giocatore importante che possa subito giocare lottando per un posto sicuro con la maglia rossoblù nel corso del 2020.

Molto dipenderà dall'infortunio di Lyanco, visto che un ritorno in campo troppo avanti nel tempo porterebbe la Sampdoria a puntare su Murillo e Colley. Con il primo grande favorito in virtù delle continue panchine in quel di Genova.