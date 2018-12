Calciomercato Bologna, Montolivo ed Ogbonna sul taccuino felsineo

Bologna attivo sul mercato: non solo Sansone e Soriano, piacciono anche Montolivo a centrocampo ed Ogbonna in difesa.

Il Bologna, in piena zona retrocessione, a gennaio ha intenzione di migliorare la rosa a disposizione di Pippo Inzaghi. Per questo motivo la dirigenza felsinea è già al lavoro.

Da giorni il club è in contatto con il Villarreal per cercare di portare in Emilia sia Nicola Sansone che Roberto Soriano, quest'ultimo al Torino ma di proprietà del Sottomarino Giallo.

Come se non bastasse, secondo quanto riportato da Tuttosport, è forte l'interesse nei confronti del rossonero Riccardo Montolivo (in scadenza il prossimo giugno col Diavolo e non considerato da Gattuso nemmeno in questo periodo di emergenza a centrocampo) e nei confronti del difensore italiano Angelo Ogbonna, attualmente al West Ham.

Ogbonna, contratto in scadenza con gli Hammers nel giugno del 2022, quest'anno ha però collezionato solamente 7 presenze e 415 minuti in Premier League.