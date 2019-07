Calciomercato Bologna, mistero Skov Olsen: salta tutto dopo le visite?

Dopo aver effettuato le visite col Bologna lunedì, Olsen non ha ancora firmato. Il padre: "Al Nordsjaelland sta bene, ma ora deve dare una risposta".

Andreas Skov Olsen al : tutto fatto. O quasi, perché se l'accordo con il Nordsjaelland è stato raggiunto per una cifra attorno ai 5 milioni di euro, l'ufficialità da parte del club felsineo si fa attendere. Il motivo? Il giovanissimo attaccante, 19 anni, non è più convinto di venire in .

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Olsen, a dire il vero, un viaggio nel nostro paese l'ha già effettuato: lunedì si è regolarmente presentato a Bologna per le visite mediche di rito, ma al momento della firma del contratto si è improvvisamente tirato indietro. A spaventarlo è la possibilità di abbandonare così prematuramente la , come conferma il padre Thomas a B.T.

"Se io avessi ricevuto un'offerta simile alla sua età, avrei accettato immediatamente. Ma Andreas è un ragazzo prudente. Comprendo molto bene le sue preoccupazioni. È una decisione importante, lui sta bene al Nordsjælland. Molte persone gli stanno dando dei consigli su ciò che dovrebbe o non dovrebbe fare. Fortunatamente, è molto bravo a gestirsi. Ora deve ascoltare il proprio cuore e capire come si evolverà la situazione".

#Calciomercato Andreas Skov Olsen inizia le visite mediche per il #BolognaFc pic.twitter.com/1AYcqKQrp3 — Marco Vigarani (@MarcoVigarani) 8 luglio 2019

Una volta appreso delle preoccupazioni del figlio, Olsen senior è arrivato a Bologna assieme all'agente Michael Bolvig.

"Mi sono preso alcuni giorni liberi dal lavoro, perché volevo solo vedere che cosa stesse accadendo. Ed è anche bello che mio figlio abbia qualcuno con cui parlare nel momento in cui deve prendere una decisione".

La dirigenza del Bologna ha concesso tempo a Olsen per ragionare sul proprio futuro, ma Thomas sa bene che non potrà attendere suo figlio in eterno.