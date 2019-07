Calciomercato Bologna, Helander ai Glasgow Rangers: ufficiale il trasferimento

Filip Helander lascia il Bologna e vola in Scozia per vestire la maglia dei Glasgow Rangers: trasferimento a titolo definitivo, contratto di 4 anni.

Filip Helander saluta il e la : come anticipato da Goal nei giorni scorsi, il centrale difensivo vola in per vestire la maglia dei Glasgow di Steven Gerrard. Trasferimento a titolo definitivo per lo svedese.

L'annuncio ufficiale è stato dato direttamente dal club scozzese sul proprio sito:

"I Glasgow Rangers sono lieti di annunciare la firma del difensore svedese FIlip Helander dal Bologna. Il centrocampista si unirà ai Light Blues con un contratto di quattro anni".

Felice del trasferimento il giocatore classe '93, che non vede l'ora di inizare la nuova avventura:

"L'opportunità di lavorare con un manager come Steven Gerrard ha reso la scelta facile. Sono venuto qui per lottare e vincere trofei, non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e iniziare".

Dopo aver smaltito l'infortunio iniziale Helander si era ritagliato uno spazio da titolare nella difesa rossoblù, ma con l'arrivo di Mihajlovic in panchina aveva perso il posto. Da qui la decisione di cambiare aria con la ghiotta opportunità del colosso scozzese.