Calciomercato Bologna, Edera e Lyanco arrivano dal Torino: ufficiale

Dopo Soriano e Sansone, il Bologna acquista altri due giocatori per rimanere in Serie A: dal Torino ecco Edera e Lyanco.

Un nuovo allenatori, nuovi giocatori. Il Bologna non ha certo vissuto una stagione felice fin qui, anzi, ed ora sta provando in tutti i modi a risalire la china, così da evitare la retrocessione in Serie B. Partito Inzaghi, arrivato Mihajlovic, nell'ultimo giorno di calciomercato ecco Edera e Lyanco.

Entrambi arrivati dal Torino, Lyanco ed Edera hanno firmato un contratto di alcuni mesi con il Bologna: ufficiale, infatti, l'approdo in prestito del difensore centrale e del giovane attaccante, che nella prima parte di stagione in granata non sono riusciti a trovare spazio a sufficienza. Sempre dal Bologna, in granata si trasferisce a titolo definitivo il centrale classe 2001, figlio d'arte, Denis Portanova.

Lyanco è sceso in campo in appena due occasioni durante questa stagione, per un totale di 90 minuti a cui vanno aggiunti anche quelli di Coppa Italia e con il Torino Primavera. Operato al piede, è tornato a disposizione a inizio autunno, senza però riuscire a scalare posizioni.

Non è andata certo meglio ad Edera, che nella passata stagione aveva mostrato ottime cose, senza riuscire però a ripetersi nel 2018/2019. 165 minuti stagionali, di cui 90 in Coppa Italia con tanto di goal segnato. Dimostrazione che il ragazzo torinese può essere un'ottimo colpo, davanti alla possibilità di giocare con continuità.

Sia Edera che Lyanco sono stati voluti fortemente da Mihajlovic, avendoli avuti a disposizione nei suoi anni di Torino. Sopratutto il difensore può essere immediatamente titolare, anche in virtù della capacità di giocare come terzino e l'attuale squalifica sul capo di Mattiello.

Edera invece dovrà combattere con diversi contendenti, ma la presenza di Mihajlovic potrebbe agevolarlo rispetto ai pupilli di Inzaghi. Con Soriano e Sansone, ed ora i nuovi acquisti granata, il Bologna si è mosso bene nel calciomercato, desideroso di evitare la retrocessione a tutti i costi.