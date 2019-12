Calciomercato Bologna, Dominguez arriva in città: disponibile da gennaio

Nicolas Dominguez è il primo rinforzo invernale del Bologna di Mihajlovic: operazione già ufficializzata, arriva dopo il prestito al Velez.

Un acquisto già definito mesi fa, il può ora accogliere il primo rinforzo della sessione di mercato invernale: Nicolas Dominguez è già arrivato in città e si unirà al resto della squadra per la seconda parte di stagione.

Sabatini aveva anticipato il suo arrivo per gennaio: il centrocampista argentino ha già raggiunto il centro sportivo di Casteldebole per conoscere i suoi nuovi compagni, lunedì sosterrà il primo allenamento in maglia rossoblù.

Il Bologna aveva strappato l'accordo la scorsa estate, decidendo poi di lasciarlo ancora sei mesi in prestito al Velez: Dominguez arriva a titolo definitivo, in patria è considerato tra i talenti più promettenti e nella passata stagione è stato tra i migliori della sua squadra.