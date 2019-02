Calciomercato, Bojinov cambia ancora: ufficiale il ritorno al Levski

Nuova avventura, alla soglia dei 33 anni, per Bojinov. L’ex Fiorentina e Juventus passa dal Botec Vraca al Levski Sofia.

Valeri Bojinov tra pochi giorni compirà 33 anni e per il suo compleanno si è fatto un regalo in anticipo: l’ennesimo trasferimento della sua lunga carriera.

L’attaccante bulgaro, che la scorsa estate era tornato in patria per accasarsi al Botev Vraca, dopo una buona prima parte di stagione, nella quale ha realizzato 7 reti in 11 partite di campionato, ha firmato un contratto che lo legherà al Levski Sofia.

A comunicarlo è stato lo stesso Levski attraverso un comunicato apparso sul suo sito ufficiale.

Валери Божинов официално е футболист на Левски https://t.co/KnRX66GphO — FC Levski Sofia (@FCLevski) 7 febbraio 2019

“Valeri Bojinov ha firmato oggi un contratto di una durata di un anno e mezzo con il Levski. L’attaccante torna dopo aver già fatto parte della nostra squadra nel 2014”.

Per Bojinov si tratta quindi di un ritorno in una compagine nella quale, nella sua prima avventura, ha realizzato 8 goal in 20 partite. L’attaccante, durante la sua carriera, ha vestito ben 15 maglie diverse, comprese ovviamente in Italia quelle di Lecce, Fiorentina, Juventus, Parma, Verona, Vicenza e Ternana. Nel suo passato, anche esperienze in Inghilterra, al Manchester City, in Portogallo, Serbia, Cina, Svizzera e Croazia.