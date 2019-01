Calciomercato, Bayern su Hudson-Odoi: il Chelsea potrebbe ricorrere alla FIFA

Hudson-Odoi al centro di un caso: il Chelsea potrebbe rivolgersi alla FIFA qualora trovasse le prove di un approccio illecito dal parte del Bayern.

Quello di Callum Hudson-Odoi è un nome che gli appassionati di calcio hanno imparato a conoscere molto bene. Il talento del Chelsea è infatti al centro di una clamorosa trattativa che potrebbe portare anche a sviluppi inaspettati.

Come riportato nei giorni scorsi, il Bayern ha presentato un’offerta al club londinese da circa 40 milioni di euro pur di assicurarsi il giovane attaccante, al quale, al fine di spingerlo ulteriormente ad accettare un trasferimento in Germania, è stata anche promessa la maglia numero 10.

Secondo quanto appreso da Goal, il Chelsea è pronto ricorrere alla FIFA, qualora trovasse le prove che il giocatore è stato contattato in maniera non propriamente lecita dal club bavarese.

Come è noto, non è ritenuta una pratica legale contattare un giocatore, un membro della sua famiglia o il suo rappresentante, senza il permesso del club che ne detiene il cartellino.

Il Chelsea non ha ancora deciso se accettare o meno l’offerta per il talento diciottenne, l’attuale posizione dello stesso Hudson-Odoi, che non sembra disposto a rinnovare il contratto che scadrà nel 2020, potrebbe rendere il trasferimento al Bayern inevitabile.

Qualora dovesse arrivare la definitiva fumata bianca, Hudson-Odoi diventerebbe il terzo acquisto più caro della storia del club bavarese dopo Javi Martinez e Corentin Tolisso.

Il direttore sportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, nella giornata di mercoledì, parlando di Hudson-Odoi, non ha nascosto l’interesse dei campioni di Germania per il talento inglese.

“E’ un giocatore molto interessante e vogliamo realmente acquistarlo. Ha qualità che si adattano bene al nostro gioco, ha dribbling, è veloce, sa muoversi per il goal”.

Il Chelsea sta vivendo una sessione di calciomercato impegnativa perché, oltre a dover prendere una decisione su Hudson-Odoi, deve fare i conti con le possibili partenze di Morata, Zappacosta e Fabregas.

Morata è nel mirino di Atletico Madrid e Siviglia, Fabregas sembra ad un passo dal Monaco e, nel caso in cui anche Zappacosta dovesse lasciare Stamford Bridge, andrebbero trovati i sostituti per ben tre giocatori. Per tale motivo, nel mirino dei Blues ci sono Higuain, Hysaj e Barella.