Calciomercato Bayern, Rummenigge su Sané: "Proveremo a prenderlo"

Leroy Sané è il grande obiettivo di mercato del Bayern. Rummenigge esce allo scoperto: “Ci proviamo, lo volevamo già tre anni fa”.

Quello che si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione, sarà un per molti versi diverso da quello attuale. Il club tedesco infatti, è chiamato a sostituire due straordinarie bandiere che si accingono a salutare dopo annate ricchissime si successi: Franck Ribery e Arjen Robben.

Il Bayern dovrà quindi individuare elementi in grado di non far sentire la mancanza sugli esterni di due campioni che in Baviera hanno garantito un rendimento altissimo per tante stagioni e, tra i nomi che in queste ore maggiormente circolano c’è soprattutto quello di Leroy Sané.

Considerato uno dei migliori talenti assoluti a livello europeo, il gioiello tedesco è stato individuato dai bavaresi come il grande obiettivo per la prossima sessione estiva di calciomercato e nelle ultime ore hanno preso vigore le voci che vorrebbero un’offerta da ben 80 milioni di euro già messa sul tavolo pur di convincere il a liberare il giocatore.

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern, parlando ad un evento della Bild ha confermato l’interesse per Sané.

“Noi ci proveremo, ma non posso garantire che ce la faremo. Avevamo già pensato a lui quando era allo 04, all’epoca però avevamo ancora Ribery e Robben che erano al top e non potevamo garantirgli una maglia da titolare. Chi volerà a Manchester per trattare Sané? Toccherà a Salihamdizic”.

Cresciuto nello Schalke, San è approdato al City nell’estate del 2016 a fronte di un esborso da circa 40 milioni di euro. Con i Citizens ha vinto due campionati, due Coppe di Lega, due ed una Community Shield. A 23 anni vanta 19 presenze e 3 goal con la Nazionale tedesca.