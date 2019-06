Calciomercato Bayern, Renato Sanches si sfoga: “E’ finita, mai più”

Utilizzato con il contagocce nel corso di questa stagione, Renato Sanches si sarebbe sfogato nello spogliatoio del Bayern: “Grazie a Dio è finita”.

Era considerato uno dei più grandi talenti in assoluto del calcio europeo, negli ultimi anni però di lui si sono perse un po’ le tracce. Renato Sanches è un giocatore dalle qualità indiscutibili, ma al solo di rado è riuscito a metterle in mostra.

Approdato in Baviera nel 2016 quando aveva appena 19 anni a fronte di un esborso da ben 35 milioni di euro più bonus, il centrocampista che proprio in quell’anno vinse da protagonista il Campionato Europeo con il suo , in non si è ritagliato lo spazio che in molti si aspettavano.

Da possibile punto di forza si è trasformato in semplice comparsa e nemmeno una stagione passata in prestito allo l’ha aiutato a guadagnare terreno sui compagni di squadra. Per questo motivo lo stesso Renato Sanches in più riprese negli scorsi mesi ha annunciato l’intenzione di voler cambiare aria, un’intenzione, è il caso di dirlo, che poi ha anche urlato a gran voce.

La Bild ha infatti reso noto un episodio successo lo scorso 29 maggio, quando il Bayern ha giocato con il Lindau l’ultima partita (era un’amichevole) della sua stagione. Ebbene il giocatore lusitano, negli spogliatoi, ha gridato una frase quanto mai eloquente.

“Grazie a Dio, altri 45’ con il Bayern e poi è finita. Mai più, mai più!”.

Renato Sanches con ogni probabilità lascerà quindi presto il Bayern e negli ultimi giorni sono circolate voci di un possibile interesse del .

Il centrocampista portoghese, in questa stagione è stato utilizzato da Kovac 17 volte in campionato (5 le presenze da titolare), 6 in (1 gara dal 1’) ed una in Coppa di Germania.