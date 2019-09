Calciomercato Bayern Monaco, Matthaus: "Ho consigliato Boateng al Bayer Leverkusen"

Lothar Matthaus spinge Jerome Boateng al Bayer Leverkusen: "C'erano alcuni nomi come Lovren e Vertonghen, ma mi sono sentito di consigliare Boateng".

Lothar Matthäus, storica bandiera della nazionale tedesca, avrebbe consigliato al l’acquisizione del centrale tedesco del , Jerome Boateng, per rinforzare il reparto arretrato delle “Aspirine”.

Chiamato in causa dalla 'Bild', Matthäus ha confermato l’indiscrezione di mercato sul difensore tedesco:

“C'erano alcuni nomi per la difesa, come Dejan Lovren del e Jan Vertonghen del , ma mi sono sentito di consigliare loro Boateng”.

Consiglio evidentemente non ascoltato visto che alla fine Jerome Boateng non è arrivato, con il club tedesco che però non è riuscito a centrare nemmeno gli altri due nomi della lista.