Calciomercato Bayern Monaco, Lucas Hernandez nel 2019: pronti 80 milioni

Nel 2019 il Bayern straccerà il record di spesa per la Bundesliga: a gennaio Lucas Hernandez arriverà in Baviera per 80 milioni. Ma Cerezo frena.

Manca poco alla finestra ufficiale del calciomercato di gennaio. Tra voci e conferme, sembra proprio che il Bayern Monaco aprirà il portafoglio a livelli esagerati per rinforzare la propria difesa. Non solo per il presente, ma sopratutto in ottica futura: in arrivo c'è Lucas Hernandez dell'Atletico Madrid. Per 80 milioni di euro.

Clicca qui e vedi Liga, Ligue 1, Serie B e tanto altro in esclusiva, live e on demand: attiva il mese gratuito su DAZN

Il Bayern Monaco, secondo Marca, pagherà infatti la clausola rescissoria del giocatore, che verrà annunciato già il prossimo 1 gennaio. Nonostante il rinnovo contrattuale fino al 2014, Lucas Hernandez, Campione del Mondo 2018 con la Francia, ha detto subito sì ai bavaresi. Indiscrezione che però il presidente dell'Atletico Cerezo, intervistato da 'Sportyou', non conferma. Anzi.

"Lucas Hernandez è un giocatore dell'Atletico Madrid e vuole continuare con noi. Non sono a conoscenza di un'offerta o del pagamento della clausola. Noi stiamo costruendo una squadra top, non vendiamo".

Classe 1996, Hernandez ha sempre giocato nell'Atletico Madrid fin qui, esordendo in prima squadra nel 2014/2015 dopo un biennio nella squadra B dei Colchoneros. Il 2018 è staot un grande anno per lui, vista la vittoria dell'Europa League e subito dopo del Mondiale in terra russa.

Se dovesse essere confermato il trasferimento per 80 milioni a gennaio, verrebbe spazzato via il precedente record di acquisto da parte di un club di Bundesliga. Fin qui la spesa più grossa del campionato tedesca è quella operata dal Wolfsburg per Draxler: 43 milioni. Secondo proprio il Bayern, con i 41 spesi per Tolisso.

In attesa di novità nel 2019, da canto suo l'Atletico ha voluto smentire seccamente l'indiscrezione che vedrebbe Hernandez pronto a firmare per il Bayern Monaco.

"Viste le informazioni pubblicate dal quotidiano Marca su un presunto accordo tra il Bayern Monaco e il nostro giocatore Lucas Hernandez, per il quale avrebbe pagato la sua clausola di rescissione nel mese di gennaio, l'Atlético de Madrid vuole dichiarare che in una conversazione con il club, il nostro giocatore, Lucas Hernandez, nega l'esistenza di un accordo con il club tedesco e anche la sua intenzione di lasciare l'Atlético de Madrid. D'altra parte, l'eccellente rapporto tra il nostro club e l'entità tedesca ha portato lo stesso Bayern Monaco a negare la presunta operazione questo pomeriggio in una conversazione tra i leader di entrambe le entità".

Prevalentemente terzino sinistro, ma anche centrale, Hernandez è un vero e proprio investimento da parte del Bayern in virtù di una difesa titolare che comincia ad invecchiare. Hummels, Boateng e Alaba hanno costruito i successi degli ultimi anni, ma pian piano usciranno di scena.

Con Godin e Savic titolari al centro e Filipe Luis in uscita in estate sulla sinistra, l'Atletico Madrid dovrà acquistare due nuovi esterni sinistri per la prossima stagione, di cui uno in grado di giocare su più posizioni. Con 80 milioni di euro in più in cassa sarà decisamente facile.