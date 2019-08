Calciomercato Bayern Monaco, Lewandowski sul rinnovo fino al 2023: "Non è tutto chiaro, ma al 95%"

Lewandowski ha parlato del suo rinnovo con il Bayern Monaco fino al 2023 dopo la tripletta allo Schalke 04: "Non è tutto chiaro, ma al 95%".

Indiscusso protagonista della netta vittoria per 3-0 del sul campo dello 04 ieri pomeriggio, Robert Lewandowski al termine della gara ha fatto un annuncio sul proprio futuro.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo aver steso gli avversari con una tripletta ed essersi così guadagnato il diritto di portarsi a casa il pallone, il polacco ha risposto con chiarezza alla domanda circa il suo rinnovo di contratto con il , parlando all'edizione tedesca di 'Sky Sport'.

"Non è tutto chiaro, ma al 95 per cento".

Tutto fatto, o meglio quasi, per il rinnovo di Lewandowski dunque. Attualmente legato ai bavaresi fino al 2021, il bomber polacco, salvo improbabili colpi di scena, estenderà il proprio accordo con il club tedesco fino al 2023.

Un grande colpo per il Bayern Monaco, che dal 2014 ha legato tutti i propri successi alle esaltanti prestazioni dell'ex attaccante del . Lo dimostrano le 6 reti già collezionate in 4 gare in questo avvio di stagione. Ben cinque di queste sono state segnate nelle prime due giornate di mentra lla restante in DFB-Pokal.