Calciomercato Bayern Monaco, Hoeness conferma l'interesse per Sané: "Ci stiamo pensando"

il Bayern Monaco punta a rinforzare il reparto esterni offensivi. Il presidente Hoeness conferma l'interesse per Sané: "Ci stiamo pensando".

Il volta pagina. Con l'addio ufficiale a Robben e Ribéry il club tedesco chiude un'era e si prepara a ripartire dai giovani. Tra questi potrebbe esserci anche Leroy Sané.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo i media tedeschi l'esterno d'attacco di proprietà del Manchester City sarebbe entrato da alcune settimane nel mirino dei bavaresi, intenzionati a inserire almeno un'altra ala oltre ai già presenti Coman e Gnabry.

L'interessa per il tedesco classe 1996 è stato confermato anche dal presidente del Bayern Uli Hoeness. Raggiunto dal 'Süddeutsche Zeitung', il numero uno del club ha confermato l'interesse per il giocatore.

L'articolo prosegue qui sotto

"Sané? Ci stiamo pensando".

Nelle scorse ore il 'Kicker' ha rilanciato la possibilità che Guardiola lasci partiire l'ex 04, arrivato tre anni fa a Manchester. Il suo contratto va in scadenza nel 2021.

Sané viene da una stagione piuttosto prolifica, con 16 goal in 47 presenze. L'annata non è però stata sempre rose e fiori, visto che molte volte è stato lasciato in panchina: soltanto 30 volte è stato nella formazione titolare tra campionato e coppe.

Inoltre nei giorni scorsi, Robben aveva fatto il nome di Sané in un'intervista a 'Sky Sports' parlando dei suoi possibili eredi. La benedizione del veterano c'è, ora tocca al Bayern fare il passo decisivo e accaparrarsi un altro dei migliori giocatori tedeschi in circolazione.