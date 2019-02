Calciomercato Bayern Monaco, Hernandez impossibile: sarebbe costato 96 milioni

Il Bayern avrebbe anche messo sul piatto 80 milioni, ma le tasse e il fisco spagnolo hanno reso la cifra irraggiungibile. In estate nuovo assalto.

E' stata una delle bombe di calciomercato inesplose della sessione appena conclusa. Tra fine dicembre e inizio gennaio, infatti, si era parlato tantissimo del passaggio di Lucas Hernandez dall'Atletico Madrid al Bayern Monaco per 80 milioni di euro, ovvero quelli della clausola rescissoria. Invece nulla di fatto.

Per Hernandez, come spiega Marca, il Bayern avrebbe dovuto pagare fino a 96 milioni di euro, derivanti dalle tasse imposte dal fisco spagnolo. Una cifra improponibile per la società bavarese, che sì punta al giocatore ed è disposta a mettere sul piatto numeri importanti, ma non a tale livello.

Ad influire sul no del Bayern all'Atletico anche l'amicizia tra i due club, tanto che dopo le prime voci di calciomercato entrambi i club avevano voluto smentire la trattativa. L'interesse per il giovane difensore francese esiste ed è concreto, ma solo a determinare condizioni che Rummenigge proverà a mettere in pratica in estate.

L'Atletico proverà a mantenere Hernandez in squadra, ma davanti ad un'offerta seria, magari di 80 milioni comprese tasse, difficilmente dirà no al Bayern Monaco. Del resto secondo il quotidiano spagnolo la volontà del giocatore è indubbia, vuole giocare in Bundesliga dal 2019/2020.

Simeone vorrebbe tenerlo a tutti i costi, ma è anche consapevole che per la società una tale offerta sarebbe irrinunciabile. Il Bayern ci proverà fino all'ultimo, conspevole di avere dei centrali oramai non più giovanissimi, mentre Hernandez ha dimostrato di poter giocare in una big con grandi risultati.

Hernandez-Bayern Monaco continuerà ad essere uno dei tormentoni cardine del 2019. Almeno fino a quando i bavaresi non comunicheranno l'ingaggio ufficiale o l'Atletico Madrid un sostanzioso rinnovo che possa soddisfarlo per i prossimi anni Colchoneros.