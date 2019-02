Calciomercato Bayern Monaco, fatta per Lucas Hernandez: arriverà in estate

Il Bayern mette a segno un altro colpo in difesa per la prossima stagione: Lucas Hernandez arriverà in estate. Si avvicina anche Timo Werner.

Dopo un lungo corteggiamento iniziato l'estate scorsa, il Bayern Monaco avrebbe finalmente messo il punto finale sulla trattativa per Lucas Hernandez: secondo 'SportBild' la trattativa sarebbe terminata positivamente e il difensore francese dovrebbe arrivare in Germania l'estate prossima, per iniziare la sua nuova avventura.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano tedesco, il Bayern Monaco per concludere l'acquisto del classe 1996 dai Colchoneros si sarebbe affidato all'agente Giovanni Branchini, lo stesso che ha portato a termine il trasferimento di Luca Toni e anche di Pep Guardiola.

L'affare sembrerebbe vicino alla conclusione definitiva. Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha dichiarato a 'SportBild' che le trattative stanno andando avanti positivamente.

"Abbiamo avuto degli ottimi colloqui e c'è ancora molto che deve venire".

Già durante il mercato di gennaio si era parlato con insistenza della possibilità di vedere Lucas Hernandez in maglia Bayern da subito: i tedeschi avrebbero voluto pagare la clausola di 85 milioni di euro presente nel contratto del classe 1996, ma alla fine l'affare non andò subito in porto. Ora i tempi sembrano essere maturi: Hernandez potrebbe presto diventare il secondo rinforzo per i bavaresi dopo Pavard.

Proprio il connazionale e amico del terzino sinistro (o centrale all'occorrenza) dell'Atlético, intervisitato da 'SportBild', ha parlato della possibilità che l'altro terzino della Francia campione del mondo arrivi al Bayern.

"Io e Lucas siamo grandi amici, sarebbe fantastico se anche lui venisse a giocare nel Bayern. Giocare ancora con lui nel Bayern mi renderebbe orgoglioso. Ma è una questione tra lui e il club".

Hernandez potrebbe non essere l'unico colpo in entrata del Bayern per la prossima estate. Secondo 'SportBild' infatti il club bavarese avrebbe trovato un accordo con l'agente di Timo Werner per un trasferimento nell'estate 2019 o nell'estate 2020. Il Bayern si prepara a voltare pagina e ripartire con un nuovo ciclo giovane.