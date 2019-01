Calciomercato Bayern, 40 milioni per Hudson-Odoi: offerta la numero 10

Il Bayern Monaco alza l'offerta per il gioiello del Chelsea Callum Hudson-Odoi: 40 milioni ai Blues e maglia numero 10 per il giocatore.

Il Bayern Monaco stregato da Callum Hudson-Odoi: la dirigenza bavarese sembra voler puntare tutto sul giovane talento del Chelsea in questo mercato. Un importante rilancio è stato messo sul piatto dei Blues nell'ambito della trattativa.

Secondo quanto appreso da Goal, il Bayern Monaco ha alzato l'offerta a 40 milioni di euro per le casse della squadra inglese. Per convincere il giocatore al trasferimento in Bundesliga è stata addirittura proposta la maglia numero 10 di Robben, che a breve dirà addio al suo pubblico.

Non c'è ancora un primo accordo tra le parti, ma lo stesso giocatore classe 2000 ha manifestato la sua volontà di lasciare il Chelsea nei giorni scorsi. Un affondo significativo da parte del club tedesco, pronto a rinnovare il suo reparto offensivo con uno dei più grandi talenti del panorama europeo.