Calciomercato Bayer Leverkusen, l'arrivo di Palacios dal River Plate ora è ufficiale

Il centrocampista argentino passa ufficialmente dal River Plate al Bayer Leverkusen per oltre 20 milioni di euro: contratto fino al 2025 per Palacios.

Il mercato di gennaio è alle porte, ma al non hanno voluto perdere tempo e hanno già annunciato il primo acquisto: si tratta di Exequiel Palacios, talento cristallino del River Plate classe '98.

Segui live la Liga su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Un grande colpo per le 'Aspirine'. Palacios è uno dei prospetti con maggior credito in e il suo modo di interpretare il ruolo di centrocampista in maniera totale lo ha portato ad essere paragonato a Fernando Redondo. Proprio come il 'Principe' anche Palacios avrebbe potuto vestire la maglia del , ma un brutto infortunio dell'argentino ha fatto saltare la trattativa. Il centrocampista albiceleste è già da anni pronto per fare il grande salto nel calcio europeo, ma adesso è arrivato finalmente il suo momento.

Il club tedesco ha annunciato sui propri profili social l'arrivo di Palacios. L'argentino è uno dei pupilli di Marcelo Gallardo, l'allenatore del River che ha vinto tutto negli ultimi anni. Palacios ha firmato un contratto con il Bayer Leverkusen che lo dovrebbe legare allle 'Aspirine' fino al 2025. L'operazione per acquistare il talento del River, invece, dovrebbe costare ai tedeschi intorno ai 20 milioni di euro.