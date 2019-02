Calciomercato, Batshuayi dal Chelsea al Crystal Palace sul gong

Michy Batshuayi, dopo la risoluzione anticipata del prestito al Valencia, viene girato dal Chelsea al Crystal Palace fino al termine della stagione.

Nuova avventura in Premier League per Michy Batshuayi che lascia nuovamente il Chelsea per trasferirsi in prestito al Crystal Palace fino al termine della stagione.

L'attaccante belga, classe 1993, era in prestito al Valencia da dove è rientrato qualche settimana fa in anticipo di sei mesi obbligando quindi il Chelsea a trovargli una nuova destinazione.

Con l'acquisto di Gonzalo Higuain d'altronde per lui al Chelsea non ci sarebbe stato spazio, da qui la scelta di girarlo nuovamente in prestito. Stavolta in Premier League.

Na na na na na na na na na na na na na na na na... pic.twitter.com/jGZCb61vV8 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) 1 febbraio 2019

Batshuayi era stato acquistato dal Chelsea nel 2016 e in carriera può vantare numeri di tutto rispetto se si pensa come abbia segnato ben 112 goal in 290 presenze, di cui solo 109 da titolare.

Nonostante questo però il belga finora non è riuscito a sfondare tanto che nella scorsa stagione aveva già giocato in prestito col Borussia Dortmund senza brillare.

Adesso però a dargli un'altra occasione è il Crystal Palace, club attualmente quindicesimo in Premier League, il cui presidente Steve Parish è molto soddisfatto dell'acquisto di Batshuayi.

"E' un giocatore che abbiamo seguito a lungo e sono felice che siamo finalmente riusciti a prenderlo. Sarà un magnifico innesto per la nostra squadra".

In questa stagione Batshuayi ha finora collezionato 23 presenze tra Liga, Champions League e Coppa del Re col Valencia segnando solo 3 goal.