Calciomercato Bari, Antenucci nel mirino: De Laurentiis sogna il colpo

Il Bari sta lavorando alla squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie C: tra i grandi obiettivi per l’attacco c’è Mirco Antenucci.

La scalata è appena iniziata e ora il Bari è pronto a fare ancora più sul serio. Ottenuta la promozione in Serie C, il club pugliese, è già al lavoro per mettere a disposizione di Cornacchini una squadra che possa togliersi soddisfazioni anche nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Luigi De Laurentiis punta a stupire la tifoseria biancorossa con un grande colpo in attacco.

La lista degli obiettivi è folta, ma il nome più corteggiato è quello di Mirco Antenucci. Capitano della , con la compagine estense si è guadagnato la storia promozione in A nel 2017 e nelle ultime due stagioni nella massima serie ha segnato 16 goal, ben 11 dei quali nella sola annata 2017/18 in 33 partite giocate.

Il Bari ha già sondato il terreno ed ora sarebbe pronto ad un affondo concreto al fine di assicurarsi un giocatore che in Serie C farebbe senza dubbio la differenza.

Antenucci, classe 1984, ha militato per l’ultima volta in C nella stagione 2007/08 quando vestiva la maglia del . Da allora ha giocato con Catania, Pisa, (24 goal in un solo campionato di Serie B), , , Ternana e prima di approdare a Ferrara.