Calciomercato Barcellona, ufficiale l'acquisto di Frenkie De Jong: arriverà in estate

Ora è ufficiale: Frenkie De Jong è un nuovo giocatore del Barcellona. L'olandese arriverà nel luglio 2019 dall'Ajax, come annunciato dalla società catalana.

Il Barcellona ha battuto la concorrenza soprattutto del PSG e ha ufficializzato il giocatore già in questa sessione, anche se l'acquisto sarà per la prossima estate. De Jong concluderà la stagione con l'Ajax.

