Calciomercato Barcellona, sorpresa Griezmann: lo spogliatoio non lo vuole

Lo spogliatoio del Barcellona, all'unanimità, ha espresso il proprio veto nei confronti di Antoine Griezmann, che la scorsa stagione rifiutò il Barça.

Griezmann nei giorni scorsi, congiuntamente all'Atletico, ha annunciato la separazione dai Colchoneros dopo cinque anni trascorsi insieme. La destinazione più probabile è il , come vi abbiamo raccontato.

#portadasport | Ya ha salido la portada del diario SPORT de este sábado, 18 de mayohttps://t.co/UnX71muqnj pic.twitter.com/BekSoHjkyW — Diario SPORT (@sport) 17 maggio 2019

Ma, in base a quanto riportato da 'Sport', quotidiano vicinissimo alla squadra catalana, ci sarebbe un grosso ostacolo. Lo spogliatoio del Barcellona, con in testa tutti i senatori (anche Messi) ha posto il suo veto sull'arrivo di Antoine Griezmann.

Già l'ex presidente Laporta aveva annunciato la situazione, dando voce alla pancia dei tifosi, che non vedono Griezmann di buon occhio dopo gli anni trascorsi all'Atletico. Ma adesso scende in campo in prima persona lo spogliatoio.

Ma qual è il motivo dietro a questo 'odio' contro Griezmann? L'anno scorso il francese sembrava ad un passo dal lasciare l'Atletico per il Barcellona. Poi ha pubblicato un video fatto ad hoc sui social network, che confermava la volontà di restare a Madrid, esplicitando il rifiuto alla squadra catalana.

I giocatori del Barcellona non hanno dimenticato e credono che un giocatore così non possa entrare nello spogliatoio del Camp Nou. La palla adesso passa solo nelle mani di Josep Maria Bartomeu: ascolterà lo spogliatoio o andrà avanti con la trattativa per 'Le petit Diable'?