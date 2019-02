Calciomercato Barcellona, Saul torna di moda: pronti 110 milioni

Rakitic in partenza, il Barcellona bussa alla porta dell'Atletico Madrid per provare a vestire Saul di blaugrana.

Se ti chiami Manchester City, Real Madrid, PSG, Barcellona e sì, anche Juventus, allora puoi mettere sul piatto proposte a tre cifre per il calciomercato. Impensabile nello scorso millennio, realtà sempre più pressante in questo decennio. Dopo Coutinho e Dembelè, i balugrana di Bartomeu ad esempio, vogliono puntare su Saul.

Tra i giocatori più rappresentativi dell’Atletico Madrid, il giocatore spagnolo è finito spesso nel mirino delle grandi inglesi, francesi e spagnole, senza però mai realmente aprire la porta ad un addio. Davanti ad un offerta di 110 milioni di euro, però, i Colchoneros ci penseranno seriamente.

Del resto il Barcellona aveva già provato a spendere tale cifra, anche superiore, per Griezmann, deciso invece a vincere la Champions League con l'Atletico. Dopo lo smacco della scorsa estate, secondo AS ora i blaugrana puntano fortemente su Saul, rendendolo il giocatore spagnolo più costoso della storia.

Una guerra di cifre per Saul, secondo il quotidiano spagnolo. Il quale informa che dopo aver acquistato ufficialmente Pulisic per la prossima stagione, Il Chelsea punterebbe anche su Saul, così da ringiovanire ulteriormente una rosa apparsa in difficoltà. Questo ovviamente se verrà accolto il ricorso contro il blocco del calciomercato.

In caso contrario, e davanti ad un Atletico pronto ad ascoltare proposte, il Barcellona sarebbe in vantaggio su chiunque, deciso a sostituire il partente Rakitic, sul quale non c'è solamente l'Inter. La clausola del giocatore spagnolo è pari a 150 milioni, innalzata dagli 80 originali, ma i Colchoneros non sembrano chiudere la porta in faccia a prescindere.

Del resto si tratta comunque di una cifra grandiosa con cui continuare a innalzare il livello di acquisti, comunque ben calibrati dall'Atletico, tra colpi milionari e arrivi a basso costo risultati però essenziali per le ultime stagioni, vincenti, della squadra di Simeone.