Calciomercato Barcellona, Rodrigo Caio dopo Murillo? Visite effettuate

In Brasile sono certi: il Barcellona ha messo le mani su Rodrigo Caio, centrale del San Paolo. Murillo potrebbe però impedirne l'arrivo.

Che il Barcellona ne abbia passata più di una con gli infortuni, non ci sono dubbi. Che ne prendesse due in un giorno, questo non l'aveva previsto nessuno: dopo l'ex nerazzurro Jeison Murillo, già ufficializzato, potrebbe essere in arrivo anche Rodrigo Caio.

Attiva il tuo mese gratis e guarda Barcellona-Celta in diretta e in esclusiva su DAZN!

25 anni, centrocampista dai piedi buoni arretrato in difesa, gioca nel San Paolo praticamente da quando è nato e ha passaporto italiano. Nel corso degli anni è stato costantemente avvicinato a vari club di Serie A, Milan e Lazio in primis. Ma, secondo l'edizione online del quotidiano brasiliano 'Lance!', diventerà a breve un nuovo giocatore del Barcellona.

Rodrigo Caio avrebbe già effettuato nella giornata odierna le visite mediche con i catalani. La sensazione generale, dunque, è che nei prossimi giorni possano arrivare la firma e l'ufficialità del suo trasferimento dal Brasile alla Spagna.

Le cifre del presunto accordo ancora non sono venute alla luce, ma, come rivela lo stesso quotidiano, non dovrebbero arrivare ai 18 milioni di euro della clausola di Rodrigo Caio. Il San Paolo ha infatti accettato un'offerta minore pur di lasciare andare un giocatore che, nel corso dell'ultima annata, ha avuto qualche problema di rendimento e di rapporti con la tifoseria.

Occhio, però, perché proprio Murillo potrebbe impedire l'arrivo di Rodrigo Caio a Barcellona: secondo 'UOL Esporte', infatti, l'acquisto del centrale colombiano sarebbe sufficiente alla società e a Valverde, con il brasiliano che rimarrebbe così a San Paolo.