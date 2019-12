Calciomercato Barcellona, Rakitic allontana Inter e Juventus: "Voglio restare"

Ivan Rakitic snobba le voci di mercato e giura fedeltà al Barcellona: "Voglio restare per convincere tutti, mi alleno di nuovo con il sorriso".

'Mal di pancia' rientrato in casa : dopo mesi in cui il suo nome è stato accostato a molte soluzioni lontano dalla , Ivan Rakitic sembra aver deciso di restare in maglia blaugrana, allontanando di fatto l'interesse di e .

Ai microfoni di 'Sportske Novosti', il centrocampista croato ha raccontato di voler convincere lo staff tecnico:

"Non penso a nient'altro che al Barcellona. Nel calcio devi essere preparato a tutto, ma la mia idea è restare qui. Sono felice e orgoglioso di giocare nel Barcellona. Mi alleno di nuovo col sorriso e con tanta voglia di ritagliarmi il mio spazio in squadra".

Rakitic vuole ritrovare il giusto minutaggio nelle rotazioni di mister Valverde, sottolineando il valore del club spagnolo: