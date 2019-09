Calciomercato Barcellona, Rafinha saluta in prestito: ufficiale, è del Celta Vigo

Dopo essere stato trattato dalla Fiorentina, Rafinha lascia il Barcellona per giocare la stagione con il Celta Vigo.

Sembrava poter essere arrivato il momento del suo ritorno in , invece Rafinha continuerà a giocare nella . L'ex centrocampista dell' approda infatti al Vigo in prestito, dopo tra l'altro aver rinnovato il contratto con il suo .

Rafinha è stato trattato a lungo dalla , ma i vari infortuni capitati agli attaccanti del Barcellona hanno costretto i blaugrana a tenerlo in squadra quanto più possibile, facendo saltare i piani della società viola. Ora, con la sosta per le Nazionali, è arrivata la cessione a titolo temporaneo.

Il giocatore brasiliano ha giocato da titolare le ultime gare del Barcellona, vista l'indisponibilità di Suarez, Messi e Dembelè. Senza infamia nè lode, ha provato a dire la sua e guadagnarsi la conferma con i catalani, ma alla fine, in virtù degli imminenti rientri, la cessione è arrivata nell'ultimo giorno di calciomercato.

Per il prestito il pagherà fino a 1.5 milioni a seconda di vari bonus previsti nel trasferimento del giocatore. Un gran colpo per la squadra galiziana, che potrà contare su un giocatore capace di giocare sia a centrocampo, sia in attacco come esterno.

Classe 1993, Rafinha è rimasto nel cuore dei tifosi dell'Inter per la stagione nerazzurra del 2016/2017: la soceità meneghina non è però riuscita a riscattarlo, con il Barcellona che l'ha riportato a casa utilizzandolo però in pochissime occasioni.

Ora la chance con il Celta Vigo, dove Rafinha potrà veramente dimostrare di essere un giocatore di prima fascia.