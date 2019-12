Calciomercato Barcellona, ora è ufficiale: Alena ceduto in prestito al Betis

L'operazione era già stata definita da tempo: Carles Alena lascia il Barcellona per giocare nel Real Betis fino a fine stagione in prestito.

Il inizia il suo mercato invernale con una cessione: l'operazione era nell'aria già da tempo ma ora è stata resa ufficiale. Carles Alena lascia i blaugrana per vestire la maglia del in prestito fino a fine stagione.

Questo l'annuncio apparso sul sito blaugrana, che conferma la chiusura della trattativa:

"Il Barcellona e il Real Betis hanno definito l'accordo per la cessione di Carles Alena fino al termine della stagione. Il Betis si fa carico dell'ingaggio del giocatore, l'accordo non include nessuna opzione di acquisto".

Dunque nessun diritto di riscatto nell'operazione Alena, recentemente accostato anche al e che ora giocherà in Andalusia in prestito secco per trovare più spazio e minutaggio. Il Barcellona sfoltisce a centrocampo, dove potrebbe perdere anche Vidal, corteggiato ormai da mesi dall' di Antonio Conte.