Calciomercato Barcellona, offerta formale per Dani Olmo

Il Barcellona rompe gli indugi e presenta la prima offerta formale alla Dinamo Zagabria per riportare Dani Olmo in blaugrana, anticipando le italiane.

Il 2019 è agli sgoccioli ed il mercato di invernale è dietro l'angolo: il non perde tempo e si muove per anticipare la concorrenza su Dani Olmo, talento iberico della .

Come rivelato da 'Marca', i blaugrana avrebbero già presentato la prima offerta formale al club croato per riportare Dani Olmo nella capitale catalana. Per lo spagnolo classe '98 si tratterebbe di un ritorno, essendo cresciuto nella Masia del Barcellona che ha deciso di abbandonare nel 2013 in cerca di un'avventura da protagonista nella Dinamo Zagabria.

Una scelta sorprendente quella di Dani Olmo che, però, ha portato i suoi frutti: in ha maturato il proprio talento e, oltre a vincere quattro campionati locali, è riuscito ad entrare nel giro della Nazionale maggiore spagnola. La Dinamo Zagabria vorrebbe almeno 40 milioni per cedere il cartellino del 21enne catalano ed i blaugrana sembrano essere intenzionati ad accontentare i croati.

Lo scatto repentino del Barcellona nei confronti di Dani Olmo è anche figlio di una concorrenza spietata: sono molti i grandi club che hanno messo gli occhi sul talento catalano, fra cui il che con Dani Olmo vorrebbe creare una coppia di centrocampisti iberici affiancandolo a Fabian Ruiz.