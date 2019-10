Calciomercato Barcellona, occhi su Harit: piace il talento dello Schalke 04

Il Barcellona ha messo gli occhi su Amine Harit: i blaugrana seguono con attenzione il classe 1997 marocchino, di proprietà dello Schalke 04.

4 goal, 2 assist, 4 vittorie per la sua squadra e il premio di gioicatore del mese di novembre. Amine Harit si è preso la e ha portato in alto il suo 04, attirando su di sé l'interesse dei top club europei.

Secondo quanto riportato da 'Sport', sarebbe in particolar modo il che tiene d'occhio il fantasista marocchino classe 1997. Degli scout blaugrana sarebbero statii presenti ieri a Sinsheim, alla PreZero Arena, per la partita tra e Schalke, vinta per 2-0 dai padroni di casa.

L'interessamento del Barcellona nei confronti di Harit risalirebbe addirittura a prima del suo trasferimento a Gelsenkirchen, avvenuto nell'estate 2017 per 8 milioni di euro. Già ai tempi del , club con cui ha esordito tra i professionisti, il giocatore era nei radar dei blaugrana.

Quest'anno il suo rendimento è tornato a salire, dopo aver deluso nella scorsa stagione e aver alternato alti e bassi al primo anno in . In mezzo anche la soddisfazione di giocare il Mondiale con il , partendo titolare nel match contro l' .

Con l'arrivo di Wagner in panchina anche Harit, come tutto lo Schalke, ha ritrovato fiducia e sorrisi: la squadra vince e convince, è a due punti dalla vetta della classifica e il classe 1997 ne è l'elemento di maggior spicco. Il Barcellona lo tiene d'occhio: dovesse trovare continuità, i blaugrana potrebbero nuovamente farci un pensiero.